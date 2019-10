Die Regulierung des innerörtlichen Verkehrs ist in Grafrath mittlerweile zum beherrschenden Thema geworden. Mittlerweile wurden zur Sicherung von Fußgängern und Radfahrern etliche bauliche Maßnahmen auf den Weg gebracht und ein Arbeitskreis hat Vorschläge für ein Radwegenetz erarbeitet, das Zug um Zug realisiert werden soll. Ein Ärgernis dabei ist, dass das Landratsamt Geschwindigkeitsreduzierungen auf den Kreisstraßen strikt ablehnt. Auf der Bürgerversammlung im Bürgerstadel bekam auch Landrat Thomas Karmasin zu spüren, wie sehr die "Sturheit der verantwortlichen Behördenmitarbeiter" vielen Grafrathern missfällt.

Den Anstoß zur Diskussion gab Karmasin selbst, indem er in Bezug auf einen erneuten Antrag der Gemeinde, in der Ortsdurchfahrt und in der Kottgeisinger Straße Tempo 30 anzuordnen, erklärte, dass der Gesetzgeber für Kreisstraßen Tempo 50 vorschreibe. "Es gibt aber einen Ermessensspielraum, den man zu Gunsten der Verkehrssicherheit großzügig auslegen kann", führte daraufhin Elke Struzena an. Die Kreisbehörde habe nicht nur für den Verkehrsfluss zu sorgen, sondern trage auch für die Verkehrsteilnehmer Verantwortung. Insbesondere Kinder und Senioren zu schützen, müsse Vorrang haben, "oder muss erst etwas passieren, bis reagiert wird?" Bezogen auf die Planung der Gemeinde, die Ortseinfahrt der Kreisstraße von Kottgeisering kommend, mit einer Fahrbahnverschwenkung und Verkehrsinsel zu entschärfen, monierte Elke Struzena: "Es kann doch nicht sein, dass die Gemeinde 300 000 Euro investieren muss, nur weil der Kreis einer Tempobegrenzung nicht zustimmt." Roger Struzena wies daraufhin, dass in einem Urteil des Verwaltungsgerichtes (Rasso-Straße) dem Schutz der Bürger gegen Lärm und Abgase höhere Bedeutung beigemessen worden sei als dem Verkehrsfluss. Außerdem finde man in Nachbarlandkreisen, zum Beispiel in Eching am Ammersee, durchaus Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen mit Tempo-30. "Ich habe den Eindruck, dass der Ermessensspielraum im Landkreis Fürstenfeldbruck extrem eng ausgelegt wird", befand der Verkehrsreferent der Gemeinde. "Ich werde mir die beiden Straßenbereiche persönlich ansehen und prüfen lassen, ob sich was machen lässt", versprach daraufhin der Landrat.

Hier was zu erreichen, heißt, "dicke Bretter bohren", meinte Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) dazu in seinem Tätigkeitsbericht. Weil Geschwindigkeitsreduzierungen schwer durchzusetzen seien, sei die Gemeinde bezüglich der Bundesstraße 471 nun selbst aktiv geworden, erklärte der Rathauschef. Man habe ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben, um belegen zu können, dass die Belastung vor allem der Anrainer mittlerweile zumindest grenzwertig sei. "Vielleicht erreichen wir damit, dass die Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt reduziert oder wenigstens ein Flüsterasphalt aufgezogen wird und Lärmschutzwände errichtet werden", so Kennerknecht. Darauf zu warten, dass sich das Straßenbauamt um Verbesserungen bemühe, wolle man nicht. "In mehrfacher Hinsicht ein Dauerproblem nicht nur hinsichtlich des Verkehr sind die Zustände am Bahnhof. "Mit Rollator oder Kinderwagen kommt man nicht auf den Bahnsteig", bemängelte eine Frau. Dazu erklärte Kennerknecht, dass die Gemeinde mit der Bahn über den Kauf des Bahnhofsgeländes verhandle. Robert Spieß bemängelte, dass Fußgänger auf Gehwegen, etwa auf der Amperbrücke, wegen vieler Radfahrer kaum noch sicher seien. Es gab aber nicht nur Kritik. Zwei Bürger lobten die "Arbeit des Gemeinderates unter Leitung von Kennerknecht". "Ich glaube, die Entscheidung, für einen hauptamtlichen Bürgermeister war sehr gut", sagte Ex-Gemeinderat Klaus Rüth. Florian Volz befand, dass viel geschehen sei, woran man erkenne, dass man sich "mit enormer Energie" für Grafrath einsetze.