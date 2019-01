22. Januar 2019, 11:10 Uhr Grafrath Einbrecher erbeuten Schmuck

Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro haben Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in Grafrath gestohlen. Laut Polizei drangen die bislang unbekannten Täter am Samstag zwischen 17.20 und 21.30 Uhr in das Gebäude ein, während die Bewohner nicht zu Hause waren. An der Terrassentür entstand durch die gewaltsame Öffnung ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise auf die Diebe an die Polizei (Telefon 08141/61 20).