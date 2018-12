12. Dezember 2018, 22:08 Uhr Grafrath Besinnlicher Swing

Zu einem besinnlichen Weihnachtskonzert mit Swing-Musik lädt die Monday-Night-Bigband unter der Leiter von Jürgen Richter ein. Als besonderer Gast ist in diesem Jahr die Jazz- und Soulsängerin Susanne Kirchland geladen. Das Konzert beginnt am Freitag, 14. Dezember, um 20 Uhr in der Michael-Kirche in Grafrath. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Bewirtung bei der Veranstaltung.