21. Juni 2019, 23:15 Uhr Grafrath 50 Motorradfahrer kontrolliert

In Mauern hat die Polizei an Fronleichnam drei Stunden lang Motorradfahrer kontrolliert.

Drei Motorradfahrer durften nicht mehr weiterfahren. Ihre Maschinen wiesen zu gravierende Mängel auf. Das ist die Bilanz einer mehr als dreistündigen Kontrolle, die die Fürstenfeldbrucker Polizei an Fronleichnam an der Kreisstraße FFB 6 in Mauern vornahm. Dabei handelt es sich um eine beliebte Motorradstrecke zum Ammersee. Laut Polizei wurden insgesamt 50 Fahrer angehalten. Sie wurden vor allem auf die Probleme der Ablenkung im Straßenverkehr hingewiesen. Und auch bei Zweiradfahrern gehört dazu die Nutzung von Navigationsgeräten sowie Helmkameras und Bluetooth-Kommunikation. Bei der technischen Überprüfung seien sechs Fälle von "Bauartveränderungen" festgestellt worden. Diese Fahrer müssen mit einem Bußgeld zwischen 60 und 90 Euro rechnen.