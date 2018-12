21. Dezember 2018, 21:51 Uhr Gesichter im Advent Aufgetaucht

Christian Nagel schlüpft in Olching in die Rolle des Neptuns

Von Stefan Salger, Olching

Die Besucher am Ufer werden am Samstag einen in den Schein zahlreicher Fackeln getauchten See bewundern können. Etwa 40 Mitglieder der Wasserwacht des Roten Kreuzes kümmern sich dann wieder um das feurige Spektakel - mittlerweile zum 40. Mal. Einer aber wird eine Dreiviertelstunde lang buchstäblich unter dem Radar bleiben: Berufsfeuerwehrmann Christian Nagel. Während seine Kollegen die ganze Aufmerksamkeit für sich haben, wird er ganz ruhig in sechs Meter Tiefe am Grund liegen. Sein großer Auftritt kommt dann aber gewiss, wenn die Fackeln erlöschen und die Kerzen am Christbaum entzündet werden: In seiner Verkleidung als Neptun, mit Umhang, Krone und Dreizack, wird er ans Ufer steigen und an die kleinen Besucher Geschenke verteilen. Weder Wind noch Wetter können ihn davon abhalten. Nur einmal in den zurückliegenden 13 Jahren wäre es dem Olchinger Stamm-Neptun beinahe einmal nass reingegangen. Nicht, dass Wettergott Petrus den römischen Wassergott Neptun in dessen Amtsausübung behindert hätte. Vielmehr kam Christian Nagel vor einigen Jahren einmal während des Tauchgangs die Goldkrone abhanden. Ohne Krone kein Neptun. Deshalb tastete er sich bei "Null Sicht" durch den Morast. "Da ist der Blutdruck schon hoch gegangen. Aber ich habe die Krone dann gerade noch rechtzeitig gefunden." Die Taschenlampe war nämlich tabu, schließlich sollte den Zaungästen dort oben nicht durch ein ominöses Unterwasserleuchten der Standort des Neptuns verraten werden.

Nagel schlüpft gerne in seine Paraderolle, auch nach der Versetzung nach Kempten kommt er dafür wieder in seine frühere Heimatstadt. Ebenso wie die 40 Kollegen ist er ausgebildeter Rettungstaucher. Nagel verfügt auch noch über einschlägige und ebenfalls blutdrucktreibende Erfahrungen: Während eines Urlaubs in der Karibik war er beim Hai-Tauchen. Einen großen Weißen wird man im Olchinger See eher nicht antreffen. Obwohl der Mann mit dem Dreizack, der irgendwann aus der Tiefe emporsteigen wird, auf manche Kinder erfahrungsgemäß zu wirken scheint wie ein stattlicher Hai. Die schauen ihn oft aus großen Augen an "und bleiben meistens erst mal auf Distanz".

Fackelschwimmen der Wasserwacht am Olchinger See, Samstag, 22. Dezember, 17 Uhr