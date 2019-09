Eine ein Meter lange und vier Zentimeter dicke Schlange im Wohnzimmer hat einen Gerlindener am Freitagmittag gehörig erschreckt. Er verständigte die Feuerwehr. Diese konnte die Schlange, die sich mittlerweile unter die Couch geflüchtet hatte, einfangen und in einem Kunststoffbehälter in Sicherheit bringen. Nach Rücksprache mit einer Reptilien-Auffangstation konnte das Tier zweifelsfrei als ungiftig Ringelnatter identifiziert werden. Die Feuerwehr setzte die Schlage darauf hin im Fußberg-Moos in ihrem natürlichen Lebensraum aus. Wie die Schlange in das Haus am Kreuzeckweg kam, ist unklar.