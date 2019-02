28. Februar 2019, 21:56 Uhr Gernlinden Das Geheimnis der Wagenbauer

Trauermarsch anno 2013: Die Palette der Themen wird beim Umzug in Gernlinden sicher wieder bunt sein.

Von Ariane Lindenbach, Gernlinden

Der Brexit wird beim Faschingszug in Gernlinden am Sonntag eine Rolle spielen. "Aber mehr möchte ich gar nicht sagen", schließlich würden sich Wagenbauer wie Fußgruppen große Mühe mit ihrer Kostümierung geben und viel Wert auf Geheimhaltung legen, erklärt Hannes Haschka. Der Vorsitzende vom Faschingsausschuss der Ortsvereine in Gernlinden verrät lediglich noch, dass die Zuschauer viele "aktuelle Themen" erwartet.

Kurzentschlossene Närrinnen und Narren können sich Haschka zufolge noch kurzfristig für diesen 72. Umzug durch Maisachs zweitgrößtem Ortsteil anmelden. Wagen können sich noch bis Freitag anmelden, Fußgruppen sogar bis Sonntagvormittag. Alle Informationen stehen auf der Homepage der Ortsvereine (www.kartell-gernlinden.de). Neben dem Spaß winkt bei der Teilnahme am Gernlindner Faschingszug ein erhöhtes Startgeld von 100 Euro, darüber hinaus bekommen die Zugteilnehmer mehr Bonbons als früher. Wie Haschka erläutert, haben die Organisatoren vom Faschingsausschuss vor drei Jahren entschieden, auf die Prämierung für die beste Gruppe zu verzichten und die dadurch frei gewordenen Mittel mehr Bonbons und ein höheres Startgeld zu investieren. "Wir sind von der Prämierung abgekommen, weil es so viel Aggressivität gebracht hat", sagt Haschka.

Und so wird es am Sonntag von 13 Uhr an beim Faschingstreiben vor dem Bürgerzentrum - wo die Veranstaltung nach Ende des Zuges gegen 16 Uhr auch allmählich ausklingen wird - allein um die Gaudi gehen. Der Faschingsumzug nimmt die übliche Route über Graf-Toerring-, Maisacher, Frühlings-, Berlepsch- und Brucker Straße.

Faschingszug Gernlinden, Sonntag, 3. März, 14 Uhr, Start am Bürgerzentrum; Faschingstreiben auf dem Vorplatz, 13 Uhr.