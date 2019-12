An Silvester lädt die Stadtbibliothek Germering zu einer besonderen Lesung - Beginn 15 Uhr - ein: "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" von Michael Ende wird von einer Bibliotheksmitarbeiterin in Auszügen vorgelesen. Dabei spielen eine Uhr und jede Menge nichtalkoholischer Punsch eine wichtige Rolle. Michael Ende erzählt in seinem bekannten und beliebten Kinderbuch eine spannende, humorvolle und fantastische Silvester-Geschichte: Die beiden Bösewichte Tyrannja Vamperl und Beelzebub Irrwitzer versuchen am 31. Dezember verzweifelt, ihr Soll an bösen Taten zu erfüllen. Helfen soll ihnen dabei besagter Wunschpunsch.