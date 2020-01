Seit gut einem Vierteljahr können die Einwohner Germerings ihren Lesehunger dank einer Initiative der Stadträtin Agnes Dürr stillen, ganz ohne Büchereien oder Bibliothek. Die beiden Bücherschränke, die Mitte September aufgestellt worden sind, werden von den Bürgern viel genutzt.

Gänzlich in Eigenregie wäre das Projekt niemals realisierbar gewesen, erklärte Dürr in dem Gesprächskreis, den sie anlässlich des dreimonatigen Bestands der Schränke einberufen hatte. Zwar oblagen der Stadträtin alle organisatorischen Aspekte, auch war sie diejenige die das Aufstellen der öffentlichen "Buch-Stationen" überhaupt erst ins Leben gerufen hatte, doch nur mithilfe der Buchpaten, die sich bereit dazu erklärt hatten, alle weiterführenden Aufgaben zu übernehmen, ließ sich das Projekt verwirklichen.

Aufmerksam geworden auf Dürrs Initiative ist Peter Kanzler, der eine der Partnerschaften übernommen hat, durch einen Zeitungsartikel. "Wir beobachten die Schränke, sortieren zerfledderte Werke oder solche, die einen Wasserschaden aufweisen aus und sichten die Literatur", veranschaulichte Kanzler. Für die Flyer von Sekten oder bestimmten Religionsgemeinschaften sei dort kein Platz. Verantwortlich ist Kanzler nun für den Bücherschrank in der Planegger Straße. In zwei Reihen stehen dort wuchtige Schmöker neben grazilen Abhandlungen, Noah Gordons "Medicus" neben Dan Browns Dauerbrenner "Sakrileg". Mehrmals in der Woche prüft Kanzler den Bestand und findet auch immer mal wieder Zeit selbst zu stöbern. "Gefühlsmäßig werden vor allem Krimis von Charlotte Link oder Karin Slaughter häufig in die Schränke geräumt, mindestens genauso schnell aber wieder entnommen. Bei Unterhaltungsromanen verhält es sich ähnlich, dort ist die Fluktuation ebenfalls recht hoch. Doch das sind natürlich keine empirischen Untersuchungen, sondern lediglich Momentaufnahmen", erklärte Kanzler.

Peter Kanzler, der als Chefredakteur des HausArzt Patientenmagazins auch beruflich in unmittelbarer Beziehung zum gedruckten Wort steht, sah in den Bücherschränken die Möglichkeit, Gegenpole zur Schnelligkeit der digitalen Welt zu setzen. "Jeder, der ein Buch mitnimmt oder ein Werk hinzufügt, taucht in eine neue Welt ein. Die Schränke gleichen Wundertüten, man kann sich nie sicher sein, was sie enthalten", erklärte der Journalist. Über das Medium Buch werde der kulturelle Austausch der Gemeinde befeuert, anonym und kostenlos, führt er weiter aus. Fernab von bürokratischen oder finanziellen Hürden verankern Bücherschränke schließlich die Kernidee des Gemeinwohls im Stadtbild. Das Setzen von offensichtlichen und unübersehbaren Kontrapunkten bewahre eine literarische Tradition, die seit dem Aufkommen von digitalen Alternativen stark im Wandel begriffen ist. Auch nostalgische Gründe leiteten Kanzler folglich beim Entschluss, als Bücherschrankspate aktiv zu werden.

"Entstanden sind die Bücherschränke in Zusammenarbeit mit der Eugen-Pabst-Schule, unter Anleitung von Oliver Beran. Auch seine Schüler, die zwischen zwölf und dreizehn Jahren alt sind, hat der Lehrer mit in das Projekt einbezogen, erläutert Stadträtin Dürr. Im Mai dieses Jahres hat Germering Lehrer Beran, der auch mit anderen Kunstwerken den öffentlichen Raum durchwirkt, mit dem Werner-Kolbenhoff-Preis geehrt. Einig sind sich Dürr und Kanzler nicht nur bei Fragen der gesellschaftlichen Relevanz der Bücherschränke, sondern auch darin, dass die Germeringer Exemplare vor allem durch den hohen Grad ihrer handwerklichen Ausarbeitung bestehen können. Während das "Bücher-Ei" in der Planegger Straße das Sujet der Nacht aufgreift, symbolisiert die "Lese-Eule" im Park hinter dem Rathaus den Tag. Der Schrankinhalt wird zum verbindenden Element von Dunkelheit und Licht. Die Aussage: Der Tag dreht sich um die Literatur, die in der Kreisstadt eine zentrale Position einnimmt, nicht die Literatur um den Tag.

Immer wieder ragen aus dem Fundus an gängigen Werken auch auffällige Stücke hervor, die sich schon aufgrund ihrer symptomatischen Titel nur an ein spezifisches Publikum richten können. Neulich entdeckte Kanzler beispielsweise ein Lexikon über die Architektur der Nachkriegszeit im Berliner Stadtteil Dahlem, ein Fachbuch zu Messtechniken von Eisen aus dem Jahre 1967 war ebenfalls schon einmal Teil des Bestands. Die medizinischen Ratgeber, die er selbst hinzugefügt hatte, waren recht schnell aus den Regalen verschwunden. Nur manchmal komme es ihm so vor, als ob der ein oder andere Germeringer versucht, sich seiner unliebsamen Schmöker zu entledigen.

"Zu Vandalismus und Beschädigungen ist es noch nicht gekommen. Vielleicht, weil die Bücherschränke einfach so schön sind", so Dürr. Auch um einen Bestandsverkauf an die großen Online-Gebrauchtwarenhändler sorgen sich Peter Kanzler und die Stadträtin wenig, ein solcher wäre höchstwahrscheinlich nicht rentabel. Einzig eine Lupe könnte noch hineingelegt werden, merkte der Journalist an. Dürr plant zwar, noch weitere Schränke errichten zu lassen, dieser Wunsch hat es aber ebenso eilig wie das Medium Buch entschleunigend ist. "Das nächste Ziel ist jetzt erst einmal, die bestehenden Schränke weiter zu beleben, gut zu bestücken und zu pflegen", beschrieb Dürr.