20. August 2018, 21:56 Uhr Germering Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Germering sind vier Personen verletzt worden. Ein 21-jähriger Münchener wollte mit seinem Wagen von der Josef-Kistler-Straße nach links in die Untere Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er den ihm aus dem Hörweg entgegenkommenden Wagen eines 54-jährigen Müncheners, der geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Bei dem darauf folgenden Zusammenstoß erlitten beide Fahrer sowie die zwei Beifahrerinnen leichte Verletzungen. Sie alle begaben sich selbständig zum Arzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Germering sperrte während der Aufnahme die Unfallstelle und reinigte anschließend die Fahrbahn.