Die Stadt will die S-Bahnstation Harthaus umbauen lassen

Die Stadt will am Bahnhof Harthaus Verbesserungen für die Fahrgäste erreichen. Deshalb sollen Fußgängertreppen eingebaut, die Bushaltestelle umgestaltet und die Abstellanlagen für Fahrräder erneuert werden. Die Verbesserungen sollen in diesem Jahr Realität werden. Die Stadt lässt sich das Vorhaben knapp 300 000 Euro kosten. Dieses Geld steht schon länger im Etat bereit, denn die Verhandlungen mit der Bahn über die Änderungen haben sich hingezogen. Nun liegt ein Vertrag vor. Er ist notwendig, weil sämtliche Umbauten auf dem Gelände der Deutschen Bahn stattfinden werden.

Teuerstes Vorhaben ist mit mehr als 160 000 Euro der Umbau der Bushaltestelle neben dem Park & Ride-Platz nördlich des Gleisstrangs. Momentan gelingt es den Busfahrern wegen eines Knicks in der Anfahrt nicht, nah genug an die Gehsteigkante heranzufahren. Das aber birgt die Gefahr, dass Fahrgäste in der Lücke zwischen Bus und Gehsteig stolpern können. Fahrgäste mit Rollator oder Kinderwagen haben ebenfalls Mühe, eine solche Lücke zu überwinden. Zudem fehlt der Platz dafür, dass zwei Busse hintereinander halten können. Dies ist bisweilen aber nötig, weil dort zwei Linien (851 und 857) verkehren. Durch den Umbau solle künftig mehr Platz für die Busse sein, und auch eine Lücke zwischen Bus und Gehweg soll es nicht mehr geben.

Außerdem hat die Stadt ein Einsehen mit denjenigen Fahrgästen, denen der Weg über die Rampe zum Bahnsteig zu lange ist. Sie erklimmen den Bahnsteig momentan über einen Trampelpfad neben der Rampe. Vor allem nach Regenfällen und im Winter birgt dieser Zugang aber viel Rutschgefahr. Die Stadt will deshalb dort eine Treppe errichten lassen.

Überdies hat sich die Stadt vorgenommen, die bisherigen Abstellanlagen für Fahrräder zu ersetzen. Dabei soll die Stellplatzbreite von 33 auf 50 Zentimeter erweitert werden. Die Vergrößerung wird vom Allgemeinen Fahrradclub (ADFC) empfohlen. Die neue Abstellanlage Nordwest soll auch die Gelegenheit bieten, die Räder übereinander zu parken.