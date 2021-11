"Jetzt reichts, jetzt muss ich was tun"

Von Johanna Haas

Auch weil sie ihren Töchtern nicht irgendwann erklären müssen will, wieso die Menschheit zu "blöd" war, sich selbst zu retten, setzt sich Stefanie Pockrandt-Gauderer für den Klimaschutz ein. Sie lebt nachhaltig, engagiert sich in diversen Vereinen und hält Anti-Plastik-Vorträge an Schulen. Sogar als "Plastikfasterin" ist die 38-Jährige Germeringerin schon bekannt.