Die Beerdigung von Hans-Joachim Lutz findet am Freitag, 20. Dezember, um 10 Uhr in Sankt Nikolaus in Murnau statt, wo der ehemalige Kommunalpolitiker zuletzt lebte.

Hans-Joachim Lutz, langjähriger Stadtrat und Vorsitzender des Sozialdienstes, ist am Sonntag gestorben. Der Chirurg mit Praxis in Germering und besonderem Interesse an sozialen Themen war einer der beliebtesten und bekanntesten Stadträte in Germering. Von den Achtzigerjahren bis 2017 hatte er ein Mandat im Gemeinde- und Stadtrat. Wiederholt bekam er bei Wahlen das beste oder eines der besten Stimmergebnisse. Bei der Wahl 2014 wählten ihn die Germeringer von Platz 21 auf Platz zwei der CSU-Liste nach vorne. Mehr Stimmen erhielt nur Oberbürgermeister Andreas Haas. Seinen letzten politischen Erfolg hatte Lutz als Volksfestreferent mit dem neuen Konzept für das Stadtfest. Nach einer schweren Erkrankung schied er 2017 aus dem Stadtrat aus. Auch das Mandat als Kreisrat gab er vor etwa zweieinhalb Jahren zurück. Zudem zog er nach Murnau, in die Nähe seiner Tochter.

Behalten hat Lutz aber den Posten als Vorsitzender des Aufsichtsrats des Sozialdienstes. Die Einrichtung, die mit einem vielfältigen Leistungsangebot seit mehr als fünf Jahrzehnten vor allem Familien und Senioren unterstützt, ist unter seinem Vorsitz so groß geworden, dass sie sich professionalisieren musste. Der Verein hat etwa 2400 Mitglieder und 380 Mitarbeiter. 1990 wurde Lutz als Nachfolger von Gründer Hans Mannhardt Vorsitzender, von 2014 bis zu seinem Tod leitete er den Aufsichtsrat. Lutz wurde 72 Jahre alt.