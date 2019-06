14. Juni 2019, 22:13 Uhr Germering Teures E-Bike aus Garage gestohlen

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Köhlerstraße ist am Pfingstwochenende ein E-Bike vom Fahrradabstellplatz gestohlen worden. Da der Dieb laut Polizei das Schloss des Fahrrads nicht durchsägen konnte, ließ er Schloss und Vorderrad des 3000 Euro teuren Radls zurück. In derselben Tiefgarage scheiterte ein Dieb auch an einem weiteren Schloss, wie Sägespuren verraten. Das E-Bike musste er deshalb stehen lassen, denn bei diesem waren Rahmen und Hinterrad versperrt.