7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Germering Swingen und Singen

Yoko Seidel dirigiert das Germeringer Konzert für Senioren

Von Florian J. Haamann, Germering

Es gehört zur Germeringer Tradition, dass die Stadtkapelle im Advent ein Konzert gibt, an dem nur Einwohner teilnehmen dürfen, die bereits 70 Jahre alt sind oder es in diesem Jahr noch werden. Dieses besondere Konzert hat die Leiterin Yoko Seidel übernommen, als sie ihr Amt vor 2013 angetreten hat. Und so lädt die Stadtkapelle an diesem Sonntag wieder zu ihrem Weihnachtskonzert für Seniorinnen und Senioren in den Orlandosaal der Stadthalle ein.

"Die heutigen Senioren sind ja ganz anders als früher. Deswegen spielen wir auch modernere Stück", sagt Seidel. Neben traditioneller Weihnachtsmusik stehen auch Jazz und Swing auf dem Programm, etwa Gershwins "Porgy and Bess" und Johnnie Vinsons "A Jazzy Christmas".

Aber natürlich gibt es auch Klassiker wie "Leise rieselt der Schnee und "O du fröhliche", wichtig ist den Organisatoren eine Mischung aus lustigen und nachdenklichen Texten. "Das Schöne ist, dass viele unserer Besuche die Texte noch auswendig können und dann zusammen mit uns singen", sagt Seidel. Die gebürtige Japanerin ist mit 21 Jahren zum Studium nach Deutschland gekommen und arbeitet seit 2016 als Kantorin an der evangelischen Himmelfahrtskirche in München. Die Leitung der Stadtkapelle gehört seit 2013 zu ihren zahlreichen Engagements. "Wir sind ja keine ganz traditionelle Kapelle, deswegen passe ich ganz gut hier rein", erzählt Seidel.

Die musikalische Gestaltung teilt sie sich mit dem zweiten Dirigenten Harald Stößner. "Er kümmert sich um die traditionellen Dinge, etwa beim Weinfest, dem Wieseneinzug und bei den zahlreichen anderen Auftritten in Germering, ich mich um den Rest. Das passt wunderbar und macht unser Ensemble so vielfältig." Wegen dieser ganz besonderen Ausrichtung spielen viele Musiker aus München und den umliegenden Landkreisen in der Stadtkapelle.

Auf das Konzert am Sonntag freut sich Seidel besonders. "Durch unsere Mitglieder oder deren Eltern bekommen wir immer wieder mit, wie gut das Konzert bei den Besuchern ankommt", sagt Seidel. Das sei natürlich eine besondere Motivation.

Weihnachtskonzert für Seniorinnen und Senioren, Stadthalle Germering, Sonntag, 9. Dezember, von 16.30 Uhr an