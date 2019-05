12. Mai 2019, 21:54 Uhr Germering Staatsstraße nach Unfall komplett gesperrt

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Staatsstraße 2544 gegen Mitternacht für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Germering war aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und war am rechten Straßengraben entlanggeschlittert. Nach etwa 30 Metern kam er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Mann und sein Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 35000 Euro. Die Feuerwehr Germering reinigte den Unfallbereich.