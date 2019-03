4. März 2019, 22:00 Uhr Germering Schönheit als Mahnung

Bettina und Axel Kelm machen mit ihren Tier- und Naturfotos auf die Umweltzerstörung aufmerksam

Von Karl-Wilhelm Götte, Germering

Der Eisbär liegt im kanadischen Hudson Bay nicht auf dem Eis, sondern an Land und wartet scheinbar entspannt aufs Eis, das angesichts des Klimawandels immer später kommt. Natürlich ist es beruflich notwendig, spektakuläre Fotos wie dieses zu machen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Doch einfach nur um die Welt zu fahren und schöne Fotos machen, das hat dem Ehepaar Bettina, 46, und Axel Kelm, 51, aus Bichl bei Bad Tölz nicht gereicht. Die Natur- und Tierfotografen haben auch wahrgenommen, dass die massive Schönheit der Buckelwale in den Weltmeeren das eine ist, aber die zunehmende Umweltzerstörung des Lebensraumes der Tiere die andere Seite der Medaille darstellt. "Das ist uns schnell bei unseren Reisen klar geworden", sagt Bettina Kelm bei der Ausstellungseröffnung der eindrucksvollen Fotos des Ehepaares vor wohl gut 40 Besuchern in der Germeringer Stadtbibliothek.

Die Kelms haben sich auch an diesem Abend wieder mit Günther Bonin zusammengetan. Der Germeringer Umweltaktivist kämpft seit zehn Jahren gegen die Plastikflut auf den Seemeeren an. Bonin, inzwischen 63 Jahre alt und immer noch spürbar voller Energie, hat durch sein Engagement wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Problem in den Köpfen weiter Gesellschaftskreise angekommen ist. "Ich bin sehr optimistisch", sagt Bonin, "dass der Druck der Gesellschaft dazu führt, dass wir die Gewässer aufräumen". Aufräumen möchte Bonin mit seinem Verein "One Earth - One Ocean" möglichst bald im großen Stil. "Maritime Müllabfuhr" ist sein Konzept überschrieben, um die Gewässer weltweit von Plastikmüll, aber auch von Öl und Chemikalien zu befreien. 2021, so hofft er, wird der "Seeelefant", ein hundert Meter langes Schiff in See stechen und große Flächen reinigen.

Bisher sind kleinere Schiffe von "One Earth - One Ocean" unterwegs. Da sind fünf "Seehamster" schon auf dem Weg und die größere "Seekuh", die schon eine Fangkapazität von 2000 Kilo Plastikmüll pro Tag hat und in der Ostsee, in Hongkong und Kambodscha zum Einsatz kommt. Der Seeelefant soll die Einsatzkapazität auf 15 bis 40 Tonnen am Tag steigern. Der gesammelte Müll soll auf dem Schiff recycelt, in leichtes Heizöl und in Energie wie Strom oder Gas umgewandelt werden. Der Frachter muss noch umgebaut werden. "Das kostet etwa zwölf bis 15 Millionen Euro", erzählt Bonin. Er steht mit DAX-Unternehmen in aussichtsreichen Verhandlungen, die den Umbau sponsern sollen.

Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) würdigte als Schirmherr der Veranstaltung die Arbeit der beiden Fotografen und von Günther Bonin, Träger der Verdienstmedaille der Stadt. Er berichtete von eigenen Erlebnissen in Venedig, wo er Benzinkanister, Flip Flops oder Plastikstühle im Meer schwimmen sah. "Die Meere versinken in Plastikmüll", so Haas anklagend. Bettina und Alex Kelm unterstützen Bonins Organisation und sein Unterfangen zum Schutz der Meere mit Spenden aus dem Erlös ihrer verkauften Bilder.

Die ausgestellten einmaligen Exponate sind auch "Ergebnisse langen Wartens auf den richtigen Moment", berichtete Bettina Kelm, wenn der Buckelwal mit seiner riesigen Schwanzflosse schlägt. Oder zwei Delphiene an ihnen in einem gelb schimmernden Licht vorbeischwimmen und man geneigt ist, bei den Tieren ein Lächeln im Gesicht zu erkennen. Die Fotoausstellung ist in der Stadtbibliothek noch bis zum 30. April zu sehen.