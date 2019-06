30. Juni 2019, 22:17 Uhr Germering Religion mit Nervenkitzel

Laien, die auf der Kanzel stehen, und das Lösen biblischer Rätsel im Escaperoom: Bei der langen Nacht der Kirchen in Germering versuchen diese den Dialog mit den Gläubigen auf ungewöhnliche Weise zu pflegen

Von Marisa Gierlinger, Germering

"Man kommt in den Raum, und da ist nicht viel - drei Truhen, ein paar Bücher und Lampen", erzählt Tom Ellinger: "Wir dachten erst, das wird jetzt ein paar Minuten dauern. Fertig waren wir dann 40 Sekunden vor Ablauf der Zeit." 60 Minuten hatten Ellinger und sein Team Zeit, um sich mittels biblischem Rätsellösen aus einem Raum zu befreien. Den sogenannten Escaperoom hat die Jesus-Christus-Kirche für die lange Nacht der Kirchen in Germering eingerichtet - und dafür großen Zuspruch erhalten. Der Escaperoom ist einer der Programmpunkte in diesem Jahr. Ein offizielles Motto der langen Nacht gibt es nicht, doch bei den Programmpunkten steht immer wieder ein Wort im Vordergrund: Gemeinschaft. Auch jene unter den Kirchen selbst, denn die Veranstaltung am Samstagabend ist ökumenisch organisiert.

Das Programm ist vielfältig und beinhaltet neben klassischen liturgischen und musikalischen Elementen auch mitunter Ungewöhnliches. Das Jochen-Klepper-Haus widmet sich sogenannten Filmgottesdiensten und bringt die internationalen Komödien "Vaya con Dios" und "Kalendergirls" auf die Leinwand. Zwischendurch gibt es Vorträge zur Geschichte und Gegenwart des japanischen Buddhismus. In der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche kann man den exotischen Klängen australischer und afrikanischer Instrumente lauschen, während im Jugendkeller ein Casinoabend lockt. Die teilnehmenden neun Kirchengemeinden zeigen sind sichtlich bemüht, der alten Fassade einen frischen Anstrich zu verleihen. Pastor Thomas Scheitacker von der freien evangelischen Gemeinde begrüßt das: "Wie man christliche Lehre weitergibt, muss nicht trocken und langweilig sein. Das kann man auch mit Computerspielen oder Filmen. Da muss sich in den Kirchen einiges tun." Scheitacker hält in seinem Gemeindezentrum auf dem Bahnhofsplatz einen Vortrag über kritische Auseinandersetzung mit der Kirche. Einer solchen räumt er neben der zeitgemäßen und alltagsrelevanten Vermittlung einen hohen Stellenwert ein. So missfällt es ihm zum Beispiel, wenn auf der Homepage von Kirchengemeinden das Bild einer Immobilie im Fokus steht. "Die Gemeinde besteht nicht aus Steinen, Türen, Fenstern und Bänken, sondern aus Menschen. Ihr seid die Gemeinde!," betont Scheitacker. Dass die Kirchen immer weniger Zulauf bekommen ist für ihn keine Überraschung. "Viele Menschen haben ein Problem mit der Institution Kirche. Sie haben teilweise negative Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Machtstrukturen und der Positionierung von Geistlichen. Niemand ist frei von Fehlern, aber da, wo uns welche passieren, müssen wir daraus lernen."

Eine solche Offenheit zum Dialog wird auch andernorts gezeigt. In der katholischen Kirche Sankt Jakob wird unter dem Titel "Abkanzeln: Was ich zu sagen habe zur Kirche, zum Glauben, zum Miteinander" eine Art offenes Forum geboten. Jeweils drei Minuten Redezeit in der Kanzel stehen jedem, der das Wort ergreifen will, zur Verfügung. Das Format findet rege Beteiligung, vor allem sprechen aber Kirchenbedienstete. Auch hier geht es um Veränderungsbedarf: etwa in der liturgischen Sprache oder der individuellen Auslegung des Glaubens. So soll auch ein jüngeres Publikum gewonnen werden - ein solches sucht man hier allerdings vergeblich.

Ein ganz anderes Bild bietet sich vor der Jesus-Christus-Kirche. Zwanzig bis dreißig Jugendliche warten auf den nächsten Durchgang des hier eingerichteten Escaperooms. Genau genommen sind es vier verschiedene Räume, für die es jeweils drei Durchgänge in Fünfer-Gruppen gibt. Jeder einzelne Platz ist ausgebucht. Tom Ellinger konnte gerade noch einen ergattern und zeigt sich später begeistert. Für ihn stellen Religion und Nervenkitzel keinen Widerspruch dar, im Gegenteil. "Das war ein spannender Hintergrund. Das sieht man ja auch in ,The Da Vinci Code', dass sich biblische Zusammenhänge gut mit Kriminalgeschichten verknüpfen lassen," sagt er. Die Stimmung auf dem Platz vor der evangelisch-lutherischen Kirche ist ausgelassen, als sich die Teilnehmer der vorherigen Teams über ihre Erfahrungen austauschen. Auch Sophie Schuhmacher, die junge Grünen-Stadträtin, die eine Runde zuvor im Escaperoom war, lobt die anspruchsvolle Umsetzung des Spiels. Sie selbst sei kein Kirchenmitglied, aber der Gemeinde hier fühle sie sich sehr verbunden. "Sonst beschweren sich alle, dass ihnen der Zulauf fehlt," betont Schumacher: " Aber die Jesus-Christus-Kirche macht eine Super-Jugendarbeit."