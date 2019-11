Die Stadt Germering ist gut auf die Zukunft vorbereitet, jedenfalls was die Datengrundlage für Entscheidungen angeht. Die Demografiestudie, die die Stadt hat anfertigen lassen, gibt den Kommunalpolitikern eine Menge Zahlen an die Hand, die Aufschluss über die Entwicklung der einwohnerstärksten Kommune im Landkreis bis ins Jahr 2032 geben. Erste Konsequenzen aus der Studie hat die Stadt bereits gezogen. Sie wird wegen der Auswirkungen des Zuzugs auf die Infrastruktur von Bauherren eine finanzielle Beteiligung an den Folgekosten, etwa für Schulen und Kinderbetreuung, verlangen. Stadtplaner Volker Salm lobte die Kommunalpolitiker deshalb in seinem Abschlussbericht. Es komme nur ganz selten vor, dass eine Stadt bereits Konsequenzen aus einer Demografiestudie ziehe, ehe der Abschlussbericht vorliege, sagte er.

Zuvor hatten Salm und die Geografin und Gerontologin Sabine Wenng den Stadträten das erarbeitete Gesamtkonzept zur sozialen Infrastruktur und den Folgekosten in Buchform überreicht. Auf gut 80 Seiten finden sich Daten und - aus ihnen errechnete - Projektionen zur Entwicklung von Germering. Dabei geht es um den Einwohnerzuwachs, nötige Wohnungen sowie Plätze in Schulen und Kinderbetreuung. Salm verglich die kommunale Datenbasis mit einem Navigationsgerät, das dem Autofahrer anzeigt, wohin die Reise geht. Ebenso wie das Navigationsgerät während der Fahrt dauernd weiterrechne und die tatsächlichen Ereignisse einbeziehe, müsse auch die Germeringer Politik verfahren, sagte er. Das bedeutet, dass die Prognosen anhand der tatsächlichen Zahlen angepasst werden müssen, beispielsweise wenn erheblich mehr oder weniger Personen zuziehen als die über mehrere Jahre durchschnittlich ermittelten 350 im Jahr.

Das sollte nicht schwerfallen, sagte Salm und wies darauf hin, dass Sozial- und Bauamt über die wichtigen Zahlen informiert seien. Schließlich muss sich beim Bauamt melden, wer ein bestehendes Haus erweitern oder auf einem freien Grundstück bauen möchte. Aus diesen Anträgen lässt sich die Zunahme der Bevölkerung ersehen. Im Sozial- und Jugendamt wird bekannt, wie viele Buben und Mädchen einen Platz in Krippe, Kindergarten und Grundschule benötigen. Daraus kann der Bedarf an Erweiterungen und Neubauten der genannten Einrichtungen errechnet werden.

SPD-Stadträtin Eike Höppner, Referentin für Krippen und Kindergärten, plädierte dafür, die auf dem Kreuzlinger Feld vorgesehene Schule gleich größer zu bauen, als der momentane Bedarf es vorsieht, um eine Reserve zu haben. Grünen-Stadträtin Agnes Dürr fragte bei Wenng an, ob diese noch die Zahlen für die Demenzkranken eruieren könne, um auch diese Personengruppe in die Planungen einbeziehen zu können. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Andre (CSU) lobte den ausführlichen Bericht und versprach, die Advents- und Weihnachtszeit zum Lesen zu nutzen. Auch Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) kündigte an, den Bericht praktisch nutzen zu wollen. Er werde ihn zu den Gesprächen mit der Caritas mitnehmen, wenn es um die Anzahl der Plätze im Seniorenheim geht, das in Germering neu gebaut wird.