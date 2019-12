Ein 19-Jähriger ist am vergangenen Sonntag in Germering Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden. Durch den Angriff erlitt er leichte Verletzungen. Der Täter machte laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord nur eine geringe Beute. Der Geschädigte war kurz vor vier Uhr von einem Unbekannten am südlichen Treppenabgang der S-Bahnhaltestelle Germering-Harthaus angesprochen und darum gebeten worden, ihm etwas Geld zu wechseln. Als der Germeringer daraufhin seine Geldbörse aus der Tasche zog, entriss ihm der Tatverdächtige diese und schlug sein Opfer nieder. Anschließend flüchtete er mit dem Portemonnaie, in dem sich neben Ausweisdokumenten auch ein niedriger Bargeldbetrag befand. Der junge Mann wurde bei dem Übergriff leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beim Täter soll es sich um einen 1,80 Meter großen Mann südländischen Typs mit Schnauzer oder Drei-Tage-Bart handeln. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08131/612-0 zu melden.