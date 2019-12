Einen Besucherrekord verzeichnet das offenes Singen von Weihnachtsliedern im alten Unterpfaffenhofener Dorf. Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf und Ernst Schusser, Leiter des Volksmusikarchivs des Bezirks Oberbayern, hatten zum vierten Mal dazu eingeladen. Und rund 200 Sänger aller Altersgruppen beteiligten sich. Witterungsbedingt musste das Singen jedoch vom Christbaum in die Dorfkirche Sankt Jakob, die damit voll besetzt war, verlegt werden. Neben bekannten Stücken wie "Oh Tannenbaum" oder "Ihr Kinderlein kommet" wurden unter musikalischer Anleitung von Schusser am Akkordeon und Claudia Harlacher an der Gitarre auch weniger bekannte Weihnachtslieder aus Oberbayern gesungen. Die Veranstalterin: "Wir wollen mit dem offenen Singen nicht nur die Menschen zusammenbringen, sondern auch das wunderschöne Liedgut unserer Region bewahren und mit Leben füllen." Das Volksmusikarchiv mit Sitz in Bruckmühl, das Schusser seit 1996 leitet, ist eine Informations- und Arbeitsstelle für die traditionelle Volksmusik.