22. August 2018, 22:03 Uhr Germering Neue Wohnungen neben Sportplatz

In unmittelbarer Nachbarschaft des Sportplatzes des SV Germering soll ein viergeschossiges Wohnhaus gebaut werden. Konkret handelt es sich um das Grundstück zwischen Max-Reger-, Richard-Wagner- und Landsberger Straße. Dort stehen seit Jahren zwei mehrgeschossige Wohnhäuser. Nun soll ein weiteres, winkelförmiges Gebäude dazukommen. Das Gebäude soll etwa 38 Wohnungen besitzen, 30 Prozent von ihnen sollen zu einem günstigen Preis vermietet werden. Die Stadtverwaltung unterstützt das Bauvorhaben. Stadtbaurat Jürgen Thum sagte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, dass der Eigentümer das Baurecht bereits besitze, aber bislang nicht genutzt habe. Die für die Bewohner nötigen Stellplätze sollen in einer Tiefgarage unter dem neuen Gebäude untergebracht werden.

Sportreferent Robert Baumgartner (SPD) gab zu bedenken, dass die Bewohner der beiden bereits bestehenden Gebäude sich immer wieder über den Lärm vom Sportplatz beschwerten. Das müsse beim Bau eines weiteren Hauses auf dem Grundstück berücksichtigt werden. Der beauftragte Architekt räumte ein, dass die Planung nicht einfach sei, weil auch von der Landsberger Straße viel Lärm komme. Deshalb sollen die Balkone der Wohnungen auch sämtlich zum Innenhof hin ausgerichtet sein, sagte er den Mitgliedern des Ausschusses.