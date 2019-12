Germering hat immer noch mit den Folgen des Hagelunwetters an Pfingsten zu kämpfen. So benötigen die Nutzer des Jugendheims Rübezahl die Unterstützung, um beschädigte Dachplatten ersetzen und den Deckenbereich im Gebäude sanieren zu können. Robert Baumgartner, SPD-Stadtrat und Vorsitzender des Rübezahl-Vereins, sagte, dass die Versicherung nur für den Ersatz jener Platten aufkomme, die vom Hagel durchlöchert worden seien. Ersetzt werden sollen auch die anderen Platten. Zudem plant man, die Unterkonstruktion aus Holz zu erneuern. Das will er selbst bezahlen. Auch was die Sanierung der Decken angeht, leistet der Verein selbst einiges. Für neue LED-Leuchten und einen Schallschutz ersucht er aber um finanzielle Hilfe. Die Decken müssen ersetzt werden, weil das eingedrungene Regenwasser Schimmel hinterlassen hat. Die Stadt hat Hilfe zugesagt, die Unterstützung wird auf 9000 Euro begrenzt.

Teurer könnten die Stadt die Reparaturen an der Stadthalle kommen. Laut Schätzung eines Gutachters hat der Hagel Schäden in Höhe von mehr als 400 000 Euro angerichtet. Besonders betroffen sind die Foliendächer über dem Orlandosaal. Auch Teile der Blechdächer sind von den Hagelkörnern durchlöchert worden. Es wurden mehr als 400 Löcher gefunden und provisorisch abgedichtet. In Folge der Schäden sickerte auch Wasser in die Decke des Orlandosaals. Erheblich beschädigt hat der Hagel auch die Leuchtschriften von Maurizio Nannucci. Der Lichtkünstler hat die verschiedenfarbigen Schriftzüge auf der Stadthalle und ihren Nebengebäuden geschaffen. Um sie vor weiteren Schäden zu bewahren, sind die Leuchtbuchstaben mittlerweile abgebaut worden.

Während die Schäden am Dach aller Voraussicht nach von der Versicherung übernommen werden, ist das bei den Schriftzügen noch nicht klar. Ein Streitpunkt könnte werden, dass einer der Schriftzüge auf einem Gebäude der Harfe angebracht ist. Heike Thorwächter vom Hochbau der Stadt sagte, die Leuchtschriften seien Kunst am Bau und müssten versichert sein. Das allerdings prüft die Versicherung derzeit. Solange die Beurteilung der Versicherung fehlt, kann die Stadtverwaltung keine Aufträge zur Reparatur der Schäden vergeben. Das gilt auch für die Kunst am Bau. Thorwächter zeigte sich vor Stadträten dennoch zuversichtlich, dass der erste Teil der Sanierung im kommenden Jahr angegangen werden kann. Um alle Schäden zu beseitigen, wird auch im Jahr 2021 noch acht Wochen gearbeitet werden müssen, denn die Belegung der Halle lässt ein dauerhaftes Arbeiten über mehrere Monate nicht zu.