22. August 2018, 22:04 Uhr Germering Kleidung für Flüchtlinge gesucht

Die Kleiderkammer des Helferkreises Germering hilft auch über ihre geografischen Grenzen hinaus. Um den dringenden Bedarf nach Neugeborenenausstattung der Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck decken zu helfen, hat das Team um Frauke Schirmacher nicht benötigte Spenden an die dortige Kleiderkammer der Caritas weitergegeben. Wiebke Strauß von der Caritas bedankte sich dafür: "Es ist toll, wie unkompliziert die Zusammenarbeit mit der Kleiderkammer Germering funktioniert. Wir sind froh, den von uns betreuten Flüchtlingsmüttern den Start mit ihren Kindern Dank der Spenden erleichtern zu können." Schirmacher freut es, mit in Germering aktuell nicht benötigten Spenden anderen helfen zu können. Die Koordination der Helferkreisarbeit durch die Caritas im Landkreis sei auch eine wesentliche Stütze. Für noch wichtiger hält sie jedoch die laufende Unterstützung durch Spender.

Die Germeringer Kleiderkammer sucht nun für die kommende Herbst- und Wintersaison Spenden für Flüchtlinge jeden Alters. Die Kleiderkammer in der Bluebar der Jesus-Christus-Kirche, Hartstraße 8 ist nach der Sommerpause nach dem 17. September wieder geöffnet: montags von 15.30 bis 16, freitags von 10 bis 10.30 Uhr. Weitere Infos unter sachspenden@helferkreis-germering.de.