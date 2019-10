In der Germeringer Stadthalle können sich am Sonntag Fans von Miniaturrennbahnen treffen

Action im kleinen Format gibt es am Sonntag bei der 40. Südbayerische Rennbahnbörse. Liebhaber der Miniaturautos können an mehr als 70 Tischen von mehr als 25 Ausstellern nach Ersatzteilen stöbern und Lücken in ihren Sammlungen mit neuen Lieblingsmodellen stopfen. Außerdem gibt es eine Rallye, an der alle Besucher teilnehmen können - turbulent, auch in Miniatur. Laut Veranstalter Bernd Linden kommen dabei jedes Mal mindestens 150 Carrera-Interessierte - das sind nicht nur die Sammler, die teilweise einen weiten Weg auf sich nehmen, sondern auch ganze Familien, deren Hobby die Miniaturrennbahn ist.

Die Fans haben im Vergleich zum Internet auf der Börse die "Chance, Dinge zu sehen, sich auszutauschen, auch ein Modell mal in die Hand zu nehmen", sagt Bernd Linden. Darum heißt das Ganze auch "Börse": neben dem Verkauf von den Miniaturautos, findet ein reger, direkter Tausch statt. Viele Sammler hätten auch noch ganz alte Modelle aus der Anfangszeit der Carrera-Ära - aus den Siebzigern. Wenn da mal was kaputt ginge, sei es gar nicht so leicht, Teile zum Austauschen und Reparieren zu finden. Das besondere der diesjährigen Börse: ein britischer Sammler kommt mit begehrten Modellen des Autorennbahnherstellers Scalextric angereist.

Für actioninteressierte Besucher wird es eine Rallye im Qualifyingmodus geben, also mit Zeitmessung. Dafür werde eine etwa 25 Meter lange, moderne Digitalbahn aufgebaut sein, "die neueste, die man kriegen kann". Die Größenordnung sei man von Zuhause so nicht gewohnt. Die Digitalbahn werde gern für Testfahrten mit "getunten Wägen verwendet". Aber es können auch sechs Autos gleichzeitig fahren. Mit einem Decoder ausgestattet, wechselten sie per Knopfdruck die Bahn. Da kann man sich gegenseitig aus der Fahrbahn drängen und crashen. Das mache den Autos aber nichts aus, denn für die Rallyes nehme man Wägen aus einem "besonders robusten Carrerapaket".

Dass trotz Konkurrenz, etwa durch virtuelle Actionspiele, die Carrera-Welt so gedeiht, erklärt sich Linden mit der Autoverrücktheit der Deutschen. Tatsächlich seien verhältnismäßig viele Fans selbst in der Automobilbranche tätig, arbeiteten bei BMW oder Daimler. Sie hätten dann ein Faible für eine zweite, detailgetreue Miniaturversion ihres echten Wagens. Solche Carrera-Sammler und -Tüftler können laut Linden oft die eigenen Kinder mit ihrer Begeisterung anstecken. Linden verweist auf die Verkaufsstatistik: "Carrera sagt, dass die Verkaufszahlen ungefähr der Zahl an Neugeborenen im Jahr entspricht." Viele Väter besorgen laut Linden zügig eine eigene Bahn für ihren Nachwuchs, wenn sie von der Schwangerschaft der Partnerin erfahren.

Weibliche Fans sind laut Bernd Linden noch in der Unterzahl. Viele begleiteten nur ihre autointeressierten Partner. Kurioserweise ist aber Talent zum Rennenfahren auch ohne Übung gegeben, so Linden. "Wenn Frauen die Rennen mal fahren, sind sie sehr gut."

Die 40. Südbayerische Rennbahnbörse findet am Sonntag, 27. Oktober, von 10 Uhr bis 14 Uhr im Amadeussaal im ersten Obergeschoss der Stadthalle Germering, Landsberger Str. 39, statt. Der Eintritt kostet vier Euro. Der nächste Termin ist am Sonntag, 26. April.