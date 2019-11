"Wasser marsch", lautet das Motto des diesjährigen Jahreskonzerts der Stadtkapelle Germering. Den Zuhörer erwartet eine Reise vom Strand von Rio über einen Tauchgang in die Tiefen des Atlantiks bis hin zum gemeinsamen Ankerlichten. Dabei werden unterschiedliche Epochen der Musikgeschichte abgedeckt. Das Konzert findet am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr im Orlandosaal der Stadthalle Germering statt. Karten gibt es beim SW Kartenservice (089/89 49 015) und an der Abendkasse.