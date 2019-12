Junge Frauen, die selbstbewusst und leicht bekleidet in landwirtschaftlicher Umgebung für die Kamera posieren: das ist seit vielen Jahren das Erfolgsrezept des Jungbauernkalenders . Und das wird natürlich auch in der Jubiläumsausgabe zum 20-jährigen Erscheinen des Kalenders aus Germering beibehalten.

Die meisten Settings sind dabei wenig überraschend: auf dem Feld, im Wald, im Stall, im Weinkeller. Eine Aufnahme zeigt eines der Models bei der Hochzeitsvorbereitung: BH, transparentes Höschen, in der Hand auf einem Bügel das Hochzeitskleid, im blonden Haar bereits ein geflochtener Ähren-Kranz. Auf einem Schränkchen ein aktives Smartphone, ein Herz im Namen des Gesprächspartners deutet auch den künftigen Bräutigam hin. Er ist es wohl auch, der oberkörperfrei auf dem Foto posiert, das hinter dem Model auf dem Schreibtisch steht. Häusliches Glück statt schwerer Arbeit. Die übernehmen dafür andere. Etwa das Model, das einen großen Traktorreifen zum Beschweren auf eine Plane rollt; in Nieten-High-Heels, Jeans-Hotpants, BH und Fransenweste.

Es ist dieses Artifizielle, das die Motive des Kalenders seit jeher ausmacht: Die Models sollen in Szenarien gezeigt werden, die das landwirtschaftliche Leben widerspiegeln. Und gleichzeitig sollen sie sexy sein. Etwas, was in der Realität eben schwer ist. Denn natürlich geht niemand nur mit Tanga, BH und Absatzschuhen zum Melken. Aber es ist genau dieser Widerspruch, mit dem die Motive bewusst spielen und für den die vielen Fans den Kalender schätzen. Auffällig ist, dass die Motive in diesem Jahr wesentlich züchtiger sind als in der Vergangenheit. Den Motiven schadet das auf jeden Fall nicht.

Der Jungbauernkalender 2020 "Girls" kann - ebenso wie das männliche Pendant - online bestellt werden unter www.shop.jungbauernkalender.net. Preis: 28 Euro.