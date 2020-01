Holger Wirth ist jetzt Leiter gleich zweier Fachoberschulen. Neben der vor zwei Jahren neu gegründeten Fachoberschule (FOS) in Germering leitet er neuerdings auch die Fachoberschule München-West. Seine Woche teilt der 47-Jährige seit Beginn des neuen Schuljahres gleichmäßig auf beide Schulen auf, montags und mittwochs ist er in Germering, dienstags und donnerstags in München an der Bergsonstraße. Den Freitag behält er sich als flexiblen Tag vor.

Sein Doppelengagement nennt Wirth "temporär", beide Schulen seien mit 280 Schülern (Germering) und etwa 400 (München-West) nicht allzu groß. Von seinem Wohnort Aubing ist es zu beiden Schulen nicht sonderlich weit. Er habe für die neu zu besetzende Leitungsstelle "Interesse signalisiert", sagt er der SZ, das Kultusministerium habe dann die Zustimmung gegeben, beide Fachoberschulen in Personalunion zu führen.

Wirth scheint Routine darin zu entwickeln, neue Schulen zu führen. Auch in der vor zwei Jahren eröffneten Fachoberschule in Germering ist er der erste Schulleiter, davor hatte er zwei Jahre lang die damals neue Fachoberschule in Starnberg geführt. Die FOS München-West ist insofern neu, als sie nun nicht mehr Zweigstelle der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule Technik München am Ostbahnhof nennt, sondern mit Beginn des laufenden Schuljahres zur selbständigen Schule aufgewertet wurde. Sie bietet die beiden Ausbildungsrichtungen Wirtschaft/Verwaltung und Technik an.

Auch an der Germeringer FOS, die ihren Standort auf dem Campus von Carl-Spitzweg-Gymnasium und Realschule hat, möchte man zusätzlich zu den dort vorhandenen Ausbildungsrichtungen Sozialwesen und Wirtschaft/Verwaltung einen Technik-Zweig einführen. Dieser soll auch zu stabilen Schülerzahlen beitragen. Die FOS Germering wurde gegründet, um die überfüllte Fachoberschule in Fürstenfeldbruck zu entlasten. So ganz ist das noch nicht gelungen, der Schülerandrang in Germering hält sich noch in Grenzen, weshalb die SPD im Kreistag immer wieder den Vorschlag vorbringt, ob die FOS Germering nicht besser in Olching stehen sollte. Der Standort Olching aber liegt ebenfalls an der S 3, wie die FOS München-West (Haltestelle Langwied) auch.

Für einen Technik-Zweig in Germering hatten sich im Vorjahr allerdings nur gut 30 Bewerber interessiert - zu wenige, um ihn einzuführen. "Mindestens zwei stabile parallele Klassen", also um die 50 Schüler, fordere das Kultusministerium dafür, erläutert Holger Wirth. Dennoch gibt es derzeit in Germering eine elfte Klasse im Technik-Zweig, sie ist eine ausgelagerte Klasse der FOS Fürstenfeldbruck. Nun will man einen zweiten Versuch mit einer neuerlichen Probeeinschreibung für die Ausbildungsrichtung Technik starten: Während des Anmeldezeitraums für das neue Schuljahr vom 2. bis 13. März kann man sich dafür eintragen. Bei entsprechend großem Interesse könnte der Zweig schon im Herbst in Germering eingeführt werden. Wirth weist auch darauf hin, dass die Bewerber in jedem Fall ihren Platz an der FOS sicher haben: Falls der Technik-Zweig in Germering nicht zustande kommt, können die Bewerber diesen Zweig an einer umliegenden Fachoberschule ihrer Wahl besuchen.

Über ihr gesamtes Angebot informiert die FOS Germering am Montag, 20. Januar, mit einem Tag der offenen Tür und Schnupperunterricht im offenen Klassenzimmer (14 Uhr). Von 16 Uhr an folgt eine Gesprächsrunde mit Experten und ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die über ihre Erfahrungen mit der Schulart Fachoberschule berichten. Von 18 Uhr an stellen Schulleiter und Lehrkräfte die Ausbildung bei einem Informationsabend vor. Die Fachoberschule München-West kann erstmals zum Schuljahr 2020/21 eigenständig Schüler aufnehmen. Anmeldungen nimmt sie von Montag, 2. März, bis Freitag, 13. März, entgegen. Am Samstag, 18. Januar, stellt Wirth die Schule an der Bergsonstraße bei einem Tag der offenen Tür vor (10 bis 13 Uhr).