9. August 2019, 21:47 Uhr Germering Gesundheitszentrum unter neuer Leitung

Die Johannesbad-Gruppe übernimmt das Gesundheitszentrum Germering (GZG). "Mitarbeiter, Ansprechpartner und Angebot bleiben gleich", verspricht der neue Eigentümer in einer Pressemitteilung, nur der Name ändere sich. Von September an heißt das Zentrum Johannesbad ambulante Reha München Germering. Bisher wird das GZG von einer Betriebs-GmbH geführt, mit Arno Brackmann als Geschäftsführer. GZG und die Physiotherapie im GerMedicum, die ebenfalls an die Johannesbad-Gruppe angegliedert wird, haben 45 Mitarbeiter. Sie kennen laut der Mitteilung ihren neuen Chef und einige Kollegen bereits. Die Johannesbad-Gruppe betreibt in Deutschland neun Fachkliniken und bietet dort Rehabilitation, Anschlussheilbehandlungen sowie ambulante und Akuttherapien an.