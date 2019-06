30. Juni 2019, 22:17 Uhr Germering Geparkte Autos beschädigt

An mehreren Tagen und an mehreren Stellen im Stadtgebiet von Germering haben sich Unfallflüchtige einfach davon gemacht. Vorigen Donnerstag wurde ein in der Josef-Kistler-Straße geparktes Auto an der linken Front beschädigt, Sachschaden 1500 Euro. Am Freitag fand ein Autofahrer sein Fahrzeug, das er nur für 15 Minuten in der Südendstraße abgestellt hatte, vorne rechts demoliert vor. Schaden: 2500 Euro. Samstag oder Sonntag wurde in der Schlesierstraße ein Auto oberhalb des linken Radkastens beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizei Germering unter Telefon 089/894 15 70.