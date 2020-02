Die Arbeiten an dem Büro- und Geschäftshaus an der Planegger Straße gehen voran. Nun will die Stadt auch den Gehweg vor dem Haus sanieren. Dazu sollen am Kleinen Stachus, auf einer Fläche vor dem Neubau, eine Bank aufgestellt und ein Baum gepflanzt werden. Der Gehweg soll bis zur Einmündung der Glückstraße saniert werden. 330 000 Euro sind für die Erneuerung des Wegs im städtischen Haushalt vorgesehen. Die Arbeiten sollen nach dem Wunsch der Stadt bis zum Beginn der Sommerpause beendet sein. Das Vorhaben fand die Zustimmung der Stadträte, allerdings gab es kritische Anmerkungen, weil der Gehweg an der Stelle, an der die Planegger Straße vor der Ampel zweispurig wird, verengt ist. Albert Metz (CSU) und Hadi Roidl (Grüne) monierten, der Gehweg sei an dieser Stelle weniger als 2,50 Meter breit, und schlugen vor, ihn breiter zu machen. Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) wies diesen Wunsch zurück. So habe die Planung von Anfang an ausgesehen, sagte er, und dabei solle es bleiben.