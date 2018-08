26. August 2018, 21:50 Uhr Germering Frühförderstelle bald auch in Germering

In Germering soll es demnächst eine Frühförderstelle zur Unterstützung von Eltern geben. Väter und Mütter können sich mit Fragen zur Entwicklung ihres Kindes oder zur Erziehung an die Mitarbeiter wenden. Dort gibt es neben Informationen auch Therapiemaßnahmen zur Förderung von kleinen Kindern. Im Landkreis Fürstenfeldbruck existiert ein solches Angebot bislang nur in der Kreisstadt. Nun soll ein weiteres in Germering hinzukommen. Als Standort vorgesehen sind die Räume der ehemaligen Sparkassenfiliale in der Waldhornstraße. Die Kosten für den Umbau der Räume und die Einrichtung von sechs Therapiezimmern werden auf 197 000 Euro geschätzt. Die Stadt will einen Zuschuss von maximal 23 640 Euro leisten. 78 800 Euro sollen laut Frühförderstelle durch einen Zuschuss der "Aktion Mensch" aufgebracht werden.