Der Förderverein Stadtmuseum Germering plant von Januar bis März 2020 eine Ausstellung über die Wahlwerbung der Parteien und Wählergruppen bei zurückliegenden Kommunalwahlen. Anlass ist die bevorstehende Stadtratswahl. Wie bei der Spielzeugausstellung bittet der Verein die Bevölkerung um Mitwirkung. Gesucht werden vor allem Wahlplakate vergangener Wahlen zum Gemeinde- oder Stadtrat, aber auch anderes Material wie Werbegeschenke, sogenannte Giveaways, die etwa an Infoständen angeboten wurden. Ausgenommen ist Werbung für die kommende Kommunalwahl am 15. März 2020. Je älter das Material ist, umso besser. Der Förderverein hofft auf viel Resonanz und bedankt sich bei allen, die in Keller oder Speicher etwas finden, das zu Ausstellungsehren kommen soll. Wer Material zur Verfügung stellen kann, möge sich mit Ludwig von Meyer, dem Vorsitzenden des Fördervereins, in Verbindung setzen (Telefon 089/89 42 72 30 oder E-Mail vonmeyer@museumsverein-germering.de.