15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Germering Flucht endet vor der Inspektion

Dieseldiebe fahren Germeringer Polizei praktisch in die Arme

Einen unerwarteten Fahndungserfolg hat eine Streife der Germeringer Polizei verbucht, als ihnen zwei Dieseldiebe an der Kreuzung Waldstraße/Spange vor der Haustüre der Inspektion praktisch in die Arme fuhren. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs, eines weißen Kastenwagens, kam den Polizisten penetranter Dieselgeruch entgegen, da die Kleidung des Beifahrers komplett mit Diesel übergossen war. Auch im Laderaum des Fahrzeugs stießen die Polizisten auf eine große Diesellacke, worauf bei den beiden Männer sofort die Handschellen klickten.

Die beiden 26- und 64-jährigen Insassen hatten es laut Polizei nämlich rund eine Stunde zuvor auf den Tank eines am Industriegleis in der Planegger Straße geparkten Lastwagens aus München abgesehen. Dort zapften sie mit Hilfe eines Schlauches dessen Tank an, nachdem sie den Tankdeckel zuvor aufgebrochen hatten. Dabei wurden sie jedoch von einem Anwohner beobachtet, worauf einer der Täter zunächst mit einem Kanister in den Wald flüchtete, während sein Komplize in einem weißen Kastenwagen mit offenstehender Schiebetüre wartete. Den Schlauch ließen die Dieseldiebe nach ihrer Flucht jedoch im Tank, so dass rund 170 Liter unkontrolliert auf der Schotterfläche des Parkplatzes ausliefen.

Als die Polizisten zunächst den Tatort begutachten und die Fahndung nach dem Kastenwagen per Funk einleiteten, verständigten sie zur Beseitigung der ausgelaufenen Dieselmenge die Feuerwehr Unterpfaffenhofen, die ihrerseits das Technische Hilfswerk alarmierte. Das THW musste im Anschluss mehrere Kubikmeter kontaminiertes Erdreich abtragen. Die beiden Festgenommen mussten die Nacht in der Arrestzelle der Germeringer Inspektion verbringen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wieder auf freien Fuß gesetzt.