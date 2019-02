8. Februar 2019, 21:45 Uhr Germering Flohkiste auf der Kippe

Interesse an Kinderbetreuung des TSV Unterpfaffenhofen schwindet

Von Andreas Ostermeier, Germering

Der Fortbestand der Flohkiste ist gefährdet. Die Kinderbetreuung des TSV Unterpfaffenhofen-Germering klagt über einen Rückgang der Kinder, die dort abgegeben werden. Den Service unterhält der Sportverein seit 27 Jahren. Väter und Mütter, die zum Sport kommen, können während ihrer Übungszeiten die Kinder betreuen lassen. Uschi Fütterer und ihre Kolleginnen kümmern sich um Buben und Mädchen und führen diese auch spielerisch an den Sport heran. Doch immer weniger von ihnen möchten es nutzen. In den vergangenen Monaten sei die Zahl der Kinder "kontinuierlich zurückgegangen", schreibt Fütterer in einer Pressemeldung. Dies gefährde den Erhalt der landkreisweit einmaligen Einrichtung "massiv".

Die Gründe für das schwindende Interesse an der Flohkiste verortet Fütterer in den Veränderungen für Familien. Schon wegen der Mieten müssten Väter und Mütter Geld verdienen. Die Kinder besuchen deshalb Tagesstätten, von denen es immer mehr gibt. Dort sind Buben und Mädchen dann halb- oder ganztags untergebracht. Eine Betreuung wie in der Flohkiste, montags bis freitags von neun bis zwölf Uhr, kommt dagegen nur schwer an. Mit einer "Woche der offenen Flohkiste" will der Verein nun gegensteuern. Von Montag bis Freitag, 18. bis 22. Februar, stellt sich die Kinderbetreuung vor. Täglich zwischen neun und zwölf Uhr präsentiert das Team um Fütterer den Betreuungsraum und beantwortet Fragen.

Der TSV Unterpfaffenhofen möchte das Angebot aufrecht erhalten, auch hat die Einrichtung des Betreuungszimmers den Verein Geld gekostet. Doch der Service für die Mitglieder sei das wert, heißt es in der Pressemitteilung. Schließlich kann man vormittags Sport treiben, ohne sich ums Kind kümmern zu müssen. Ein Mindestalter für den Nachwuchs, der abgegeben werden kann, existiert nicht. Auch der Verein hat etwas davon, denn Kinder, die früh an sportliche Betätigung herangeführt werden, möchten auch später Sport im Verein treiben.

Weitere Informationen, auch für Sport-Wiedereinsteiger nach der Elternzeit, gibt es auf der TSV-Homepage unter www.tsv-ug.de.