Die Feuerwehren aus Germering erinnern an die in ganz Europa gültige Notrufnummer 112. Anlass für die Erinnerung ist der Umstand, dass am vergangenen Dienstag sehr viele Bürger im Gerätehaus angerufen hätten, um den Brand auf einem Bauernhof in Unterpfaffenhofen zu melden. Aber: "Vor der Alarmierung ist das Gerätehaus in der Regel nicht besetzt. Und nach dem Alarm sind wir dabei, zum Einsatzort auszurücken und können keine Telefonate beantworten", heißt es in der Mitteilung.