12. August 2018, 21:57 Uhr Germering Faustschlag aus Eifersucht

Eifersucht dürfte das Motiv für eine Körperverletzung in der Nacht auf Sonntag in einem Spielsalon am Germeringer Bahnhofsplatz gewesen sein. Ein 36-jähriger Germeringer saß an der Bar und wollte ein Bier bestellen, als er einen Faustschlag ins Gesicht bekam. Als die Polizei eintraf, war der namentlich bekannte Täter - ein 48-jähriger Germeringer - bereits weg. Zu den Gründen der Auseinandersetzung wollte der Geschädigte, der von dem Schlag eine Schwellung an der Lippe davontrug, erst nichts sagen. Schließlich gab er an, dass es sich wohl um eine Eifersuchtstat gehandelt habe.