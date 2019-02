28. Februar 2019, 17:18 Uhr Germering Fahndung nach Tankbetrüger

Polizei sucht Täter, der seit einem Jahr Diesel zapft und nicht bezahlt

Sieben Mal hat ein bislang unbekannter Betrüger seinen Wagen an einer Tankstelle an der Landsberger Straße in Germering betankt und ist, ohne zu bezahlen, davongefahren. Auch an einer Tankstelle an der Allacher Straße in München sowie zwei Mal in Mering zapfte der Mann sich kostenlos Diesel für seinen Wagen. Die Polizei Germering sucht nun nach dem Unbekannten mit einer Lichtbildfahndung. Der Mann soll etwa 45 Jahre alt sein und kräftig. Er fuhr einen weißen VW vom Typ Touran, Baujahr zwischen 2006 und 2010, mit unterschiedlichen Kennzeichen. Die hat der Gesuchte nach Erkenntnissen der Polizei in Mering, Eichenau, Maisach und Fürstenfeldbruck von anderen Fahrzeugen gestohlen, um seine Betrügereien zu verschleiern. Deshalb lautet der Tatvorwurf auch auf Tankbetrug und Urkundenfälschung. Begonnen hat die Serie am 11. Januar 2018 in Germering, und dort hat er nun auch zuletzt am 23. Februar getankt. Bei seinen letzten Taten schraubte er sich den Angaben zufolge ein gestohlenes slowakisches Kennzeichen "RS 878 CL2" ans Auto. Mit der Veröffentlichung des Fotos erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, um die Taten aufklären zu können. Die Polizei ist erreichbar unter der Telefonnummer 089/89 94 157-0.