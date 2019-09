Artikel per E-Mail versenden

Auf einen mit mehr als 30 Stundenkilometern fahrenden E-Scooter ist eine Zivilstreife der Germeringer Polizei am Mittwochabend in der Frühlingstraße aufmerksam geworden. Weil überdies ein Kennzeichen fehlte, stoppten die Polizisten das Gefährt. Dabei stellte sich heraus, dass der Scooter in Deutschland nicht zugelassen ist. Gegen den 23-jährigen Münchner wird nun ein Verfahren wegen eines Zulassungsverstoßes und eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.