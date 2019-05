12. Mai 2019, 21:54 Uhr Germering Drei Unfallfluchten

Mehrere Fälle von Unfallflucht meldet die Germeringer Polizei. Am Freitag zwischen 13.45 und 14.45 Uhr wurde auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz ein Mitsubishi angefahren und zwischen 15 Uhr sowie Samstag, 8.30 Uhr, ein an der Richard-Wagner-Straße geparkter Ford. Am Samstag zwischen 14 und 15.30 Uhr wurde ein BMW X3 auf dem Lidl-Parkplatz angefahren. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 089/89 41 570.