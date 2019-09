Drei Ladendiebe sind am Freitagnachmittag in Germering der Polizei übergeben worden. Eine 21-Jährige hatte den Kassenbereich des AEZ passiert, ohne etwas zu bezahlen. Die Mitarbeiterin wollte daraufhin einen Blick in ihre Handtasche werfen und sprach sie an. Die junge Frau lief weg, wurde durch die Angestellte aber verfolgt und konnte von ihr eingeholt werden. Die Polizei fand gestohlene Lebensmittel im Wert von knapp 20 Euro in ihrer Handtasche vor. Die Frau wird nun wegen Ladendiebstahls angezeigt. Der andere Fall: Zwei Jugendliche aus Germering hatten im Edeka in der Gabriele-Münter-Straße eine Flasche Schnaps in eine mitgebrachte Tasche gesteckt. Anschließend bezahlten sie andere Waren an der Kasse und wollten den Supermarkt wieder verlassen. Die Aktion war aber vom Ladendetektiv beobachtet werden.