4. August 2019, 21:35 Uhr Germering "Danke Mama!"

Tennisspieler Luis Kleinschnitz gewinnt den Parsberg-Cup

Von Karl-Wilhelm Götte, Germering

Zwei Matchbälle hatte Tennisspieler Luis Kleinschnitz vergeben und der Gegner Rico Gaiser schaffte im zweiten Satz das Rebreak zum 4:5. Der 18-jährige Eichenauer nahm diesen kurzen Rückschlag regungslos hin. Er wusste um seine Chance beim nächsten Aufschlagspiel Gaisers, der aus Baden-Württemberg zum großen Jugendturnier des TC Kreuzlinger Forst angereist war. So kam es dann auch. Mit einem lauten Schrei erkämpfte sich Kleinschnitz erneut zwei Matchbälle. Gaiser schlug auf und startete einen Netzangriff, aber Kleinschnitz passierte ihn großartig. Der dritte Matchball saß und die Zuschauer auf der Anlage applaudierten dem Zweisatzsieger (6:4, 6:4) des U18-Turniers des Parsberg-Cups lautstark.

Kleinschnitz und Gaiser mussten nach Regenpausen immer wieder ihren Rhythmus finden. Das Ergebnis hört sich eindeutig an, aber so war es nicht. "Der Gegner hat sehr druckvoll von der Grundlinie gespielt", sagte der Eichenauer nach dem gewonnenen Match. "Ich habe aber sicherlich häufiger die entscheidenden Punkte gemacht." Der 18-jährige Kleinschnitz hat sich in einem sehr gut besetzten Turnier durchgesetzt. Der Parsberg-Cup ist in diesem Jahr endgültig vom TC Unitas zum TC Kreuzlinger Forst an den Starnberger Weg gewandert. Dort fand jetzt die 28. Auflage des Turniers statt. Unitas hatte bekanntlich seine Spielstätte an der Germeringer Schmiedstraße verloren und der Verein hatte sich aufgelöst. Turnierleiter ist schon seit einigen Jahren Dominik Hirsch, 32, der auch Vorsitzender des TC Kreuzlinger Forst ist. 176 Teilnehmer aus ganz Deutschland waren in diesem Jahr dabei. Turniere werden in allen Altersklassen von der U10 bis zur U18 ausgetragen. "Wir haben etwas weniger Teilnehmer als 2018, aber dafür war die Qualität der Felder besser", resümierte Hirsch. Er war dankbar für die Unterstützung der Nachbarvereine vom TC Eichenau, TC Puchheim und dem ESV Neuaubing: "Der Zusammenhalt der Tennisvereine ist sehr lobenswert", meinte dann auch Hirsch anerkennend.

Leider ist die Situation im Nachwuchstennis im Landkreis bis auf Luis Kleinschnitz und Alina Weinmann (TC Puchheim) nicht sehr berauschend. Hirsch musste die Siegerpokale in der Regel an auswärtige Spieler verteilen. Alina Weinmann kämpfte sich bravourös ins U18-Finale vor, in dem sie der Favoritin Maya Drozd (TC Großhesselohe) unterlag. Als Regionalligaspielerin war die erst 15-jährige Drozd die Favoritin gewesen. Weinmann, 16, spielt schon viele Jahre Tennis und stand schon einmal vor fünf Jahren im Halbfinale. Sie hat soeben ihren Realschulabschluss gemacht und will jetzt ein Jahr nur Tennis spielen. "Ich will viele Turniere spielen und mal sehen, was geht", erzählte sie. Ihr Trainer ist ihr Vater Hyda Banjska. Sie beschäftigt sich aber auch mit einer konkreten Alternative: "Plan B wäre nach einem Jahr eine Ausbildung als Polizistin."

Luis Kleinschnitz hat sein Fachabitur erfolgreich absolviert und wird am 20. August in die USA fliegen. In Toledo (Ohio) hat er an einem College ein Stipendium bekommen und wird dort für die Collegemannschaft auch Tennis spielen. Vor ein, zwei Jahren hatte der Eichenauer noch von einer Tennis-Profikarriere geträumt. "Das ist durch", sagt er jetzt nachdrücklich. Kleinschnitz weiß, dass er es auch seiner Familie zu verdanken hat, die ihm viele Jahre das Tennisspielen und damit das Stipendium in den USA ermöglichte. Sein besonderer Dank gilt seiner Mutter Kerstin. "Danke Mama", sagte er und man spürte seine Rührung.