12. April 2019, 21:42 Uhr Germering Bolzplatz-Hochburg

Irene Magril stellt ihr neues Fußballbuch in einer interaktiven Lesestunde in der Stadtbibliothek vor

Von Jamila Christians, Germering

Normalerweise ist es frühmorgens noch ganz still in der Stadtbibliothek. Nicht aber bei einer Lesung von Autorin Irene Magril. Wenn sie zur Lesestunde lädt, dann ist ihr alle Aufmerksamkeit gewiss. Und so schallt es schon früh am Morgen durch die Bücherreihen der sonst menschenleeren Bibliothek. Mit fesselnder Mimik und gestikulierenden Händen fordert sie die Schüler lautstark auf: "Noch mehr Tempo und Dampf!" Das lassen sich die Mädchen und Buben der Eugen-Papst-Schule nicht zweimal sagen. Die Lautstärke erhöht sich, als die knapp 40 Schüler in der Lesepause mit den Händen erst auf Schultern, Oberschenkel und Hüfte klatschen. Und dann wieder alles von vorne. Ganz so, als seien sie im Fußballstadion, um die eigene Mannschaft anzufeuern.

Auf der Lesetour "Lesung für Ohren und Beine" von Irene Magril, die ihr neues Buch "Fußball-Haie: Spieler gesucht" vorstellt, lud sie die zweiten, dritten und vierten Klassen zu einer interaktiven Lesestunde ein. Eine Mischung aus Informations-film und Bewegungsanimation füllt die sonst so ruhige Schulstunde und wird so greifbar. "Gleichzeitig schult diese Lesungsform und lädt zu Nachfragen ein", sagt Magril. Durch die geschickt inszenierten Fragerunden und Bildpräsentationen schafft sie es, dass alle Kinder aufmerksam zuhören. "Seit Jahren entwickle ich bereits unterschiedliche Lesekonzepte, die jeweils die Kinder sehr direkt in die Welt des Bücher einbinden", sagt Magril. Und das mit großem Erfolg für beide Seiten.

In der Geschichte geht es um Piedro, einen elfjährigen Buben, der in Berlin lebt. Berlin deshalb, weil es die Bolzplatz-Hochburg in Deutschland sei, so Magril. Denn in der Geschichte dreht sich alles ums Kicken. Piedro ist der Jüngste in seinem Verein. Dass er wirklich gut ist, weiß niemand, denn er bleibt auf der Ersatzbank. Eigentlich wollte er schon aufgeben. Doch dann trifft er auf Jérôme Boateng, der ihm sagt: "Niemals aufzugeben". "Auf dieses Motto berufen sich die Fußballmannschaft von Piedro im Lauf der Bände immer wieder", sagt Magril. Piedro beschließt also, seine eigene Mannschaft zu gründen. Aber wo findet man den besten Stürmer, den schnellsten Linksfuß und den besten Torwart? Piedro findet seine Mannschaft vor der Haustür - mitten in Berlin.

Eine bunte Fußballgeschichte die unterschiedliche Nationalitäten vereint und die vor allem eines vermittelt: nicht aufzugeben. Das wünscht sich Magril während ihrer Lesung auch von den Schülerinnen und Schülern. So sollen sie gemeinsam den Satz mehrmals wiederholen: "Und alle noch mal und jetzt noch lauter", ruft sie in die Menge. "Niemals aufgeben", tönt es von den Sitzbänken der Kinder.

Bereits seit 2008 arbeitet Magril als Autorin und hat bisher 38 Kinderbücher geschrieben. Mit ihrer Lesetour durch Deutschland macht die gebürtige Hamburgerin bereits zum zweiten Mal in Germering Halt. "Die Fußball-Elfen", "Fußball- Haie", "Niklas' Weg zum Fußballprofi", "Zwillingschaos hoch 2!", "Die tollste Fußballmannschaft der Welt" sind die Vorgänger der Bücherreihe. Auch hier dreht sich alles um das Lieblingsthema der Autorin.

Das ihre Bücher meist von sportliche Themen handeln, kommt nicht von ungefähr. So habe sie jahrelang als Redakteurin für eine Sat-1-Sportsendung gearbeitet, erzählt Magril. Im Vorfeld war sie als Fotografin und Kommunikationsdesignerin tätig und hat zahlreiche Sportlehrgänge absolviert. Ihr Mann, der auch Kinderbuchautor ist, weckte ihre Leidenschaft fürs Schreiben. So gibt sie den Schülern noch einen ganz persönlichen Rat mit auf den Weg: "Ihr allein entscheidet, was euer Traumberuf ist"