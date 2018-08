19. August 2018, 22:23 Uhr Germering Blitzschnelle Fahrraddiebe

In der Stadt sind offenbar dreiste Serientäter unterwegs

Eine 68 Jahre alte Zeitungsausträgerin aus Germering ist am Samstag dreisten Fahrraddieben zum Opfer gefallen. Gegen 14 Uhr hatte sie auf dem Heimweg von ihrer Ausliefertour beim McDonalds an der Augsburgerstraße angehalten, um sich dort einen Kaffee zu holen. Sie versperrte ihr schwarzes Fahrrad der Marke Kalkhoff vor dem Schnellrestaurant und ging hinein. Als sie kurze Zeit später wieder herauskam, war ihr Fahrrad jedoch von einem unbekannten Täter entwendet worden. Erkennungsmerkmal des Trekkingbikes mit Trapezrahmensind die vorne und hinten befestigten Körbe.

Ein weiteres Fahrrad wurde vom Abstellplatz eines Mehrparteienhauses in der Planegger Straße entwendet. Der 36-jährige Eigentümer hatte das Fahrrad dort am Samstagmorgen abgestellt, es aber nicht abgesperrt. Gegen 14 Uhr stellte er den Verlust fest. Bereits in der Nacht auf Samstag wurde in der Kurfürstenstraße das schwarz-gelbe KTM-Fahrrad einer 45-Jährigen vom Fahrradständer vor ihrer Wohnanschrift entwendet. Das Fahrrad war versperrt. Eine Familie aus der Almenrauschstraße musste nach ihrem Urlaub feststellen, dass Unbekannte das Fahrrad des Sohnes, das versperrt an einem Abstellplatz auf dem Grundstück abgestellt war, entwendet haben.

Bereits am ersten Augustwochenende wurden aus der Edelweißstraße entwendete Fahrräder von zwei Grundstücken gemeldet. Es handelte sich um ein weiß-schwarzes Cross-Bike der Marke Bulls, ein schwarz-grünes Allterrain-Bike der Marke Bulls und im Fall der Almenrauschstraße um ein weißes Mountainbike der Marke Cube. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germering unter Telefon 089/89 41 57-0 zu melden.