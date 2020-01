Renate Meingast malt eigentlich schon immer. Eine eigene Ausstellung hatte sie aber noch nie. Geändert hat sich das an diesem Donnerstag mit der Präsentation ihrer 2019 entstandenen "Sandbildern" in der Stadtbibliothek Germering. Bis Ende Januar sind die farbenfrohe Sandgemälde dort zu sehen.

Zwei Tage benötigt Meingast, die seit 30 Jahren in Germering wohnt, in etwa, um ein Bild im DIN-A4-Format zu vollenden. Zunächst skizziert sie das gewünschte Motiv, Tier- und Landschaftsdarstellungen überwiegen, überträgt dieses auf eine Leinwand. Mit kräftigen Acrylfarben grundiert sie die Skizze. Anschließend bereitet die 68-Jährige die Substanz vor, die das verbindende Element auf allen ihren ausgestellten Werken darstellt. Den feinkörnige Sand, den sie im Bastelbedarf erwirbt, mischt sie mit auffallend reinen und strahlenden Acrylfarben an. In unterschiedlichen Farben rieseln die Quarzsplitter auf das Bild. Die Partien, auf denen sie haften sollen, sind mit Holzleim bestrichen.

"Mir geht es vor allem um die Haptik. Es fasziniert mich, über Stellen zu streichen, die ganz glatt sind und dann über andere, deren Struktur aufgeraut ist", erklärt die pensionierte Realschullehrerin. Entstanden sei ihre Idee, bemalte Oberflächen mit allerkleinsten Mineralien zu beschichten, im Unterricht. Seit zweieinhalb Jahren konzentriert sie sich ausschließlich auf ihre Sandbilder. "Nachdem die Schicht aus Leim getrocknet ist, schabe ich die überschüssigen Körner mit einer Zahnbürste oder einem Messer herunter. Dann trage ich erneut Leim auf, bedecke die bestrichene Stelle wieder mit Sand. Diese Prozedur wiederhole ich so lange, bis das Bild fertig ist. Das ist zeitintensiv", sagt Meingast.

Bei einigen Bildausschnitten bauen sich diese Sedimentschichtungen soweit auf, dass die betreffenden Motive der Leinwand förmlich zu entschweben scheinen. Damit ragen die für die haptische Erfassbarkeit notwendigen Sandstrukturen weit in die Wirklichkeit hinein. Dass die Plastizität unverzichtbares Gestaltungsmittel in Meingasts Werken ist, veranschaulicht auch eine in Brauntönen gehaltene Assemblage, die den Titel "Zeit" trägt. Eine silberne Taschenuhr, die ihrer Bestimmung schon lange nicht mehr nachkommt, baumelt an diesem "Combine Painting" herab. Anders als die in Museen zur Verzückung aus der Ferne präsentierten Gemälde soll Meingasts Kunst, wie sie betont, unbedingt berührt werden.

Neben Sternzeichen- und Tierkreiszyklen lassen sich bei den "Sandbildern" vereinzelt auch abstrakte Werke finden. Die grünlich-türkisen und beerig-pinken, sandigen Bäume am Rande eines Ufers spiegeln sich in einer unbewegten, glatten Wasseroberfläche. "Donauufer" heißt dieses Bild, es basiert auf einer Zeichnung die Meingast im Donaudelta in Rumänien anfertigte. "Perfekt gelingt die Zusammensetzung der Farben nie. Aber wenn die Blickpunkte stimmen und die Kontraste kräftig genug sind, dann ist ein Bild fertig", erklärt sie. Die Künstlerin folgt ihrer Intuition, geht nach Gefühl und Augenmaß. Ihre Betrachter will sie aufheitern und unterhalten. Abstrakte Werke kosten sie mehr Mühe, denn die Idee entsteht dort, anders als bei figürlichen Darstellungen, erst während des Arbeitsprozesses, wie sie erklärt. Während sandige Dünen und körnige Weiten der permanenten Einflussnahme der Natur unterliegen, bindet Meingast den Sand in ihren Werken. Doch auch in der Natur tritt eine solche Konservierung auf, beispielsweise in den Gebirgsformationen, die sich die 68-Jährige in Amerika angesehen hat.

Im vorigen Jahr reiste Meingast mit ihrem Mann durch die Antarktis, die dort entstandenen Skizzen türmen sich noch immer in den Schubladen ihres Arbeitszimmers. "Ich habe das Gefühl, dass ich mich am Thema Sand langsam abgearbeitet habe", bekundet sie. "Irgendwann aber will ich einmal ein großformatiges, abstraktes Bild anfertigen, drei oder vier Meter lang." Ob aus Sand oder nicht, wichtiger als das Material seien ihr ohnehin die Motive, sagt Meingast.

Bis Donnerstag, 30. Januar, sind die "Sandbilder" in der Stadtbibliothek Germering zu sehen. Besichtigt werden kann die Verkaufsausstellung im Rahmen der regulären Öffnungszeiten. Diese sind Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 19 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.