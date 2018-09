9. September 2018, 22:04 Uhr Germering Betrunkener Gast greift Wirt an

Weil er wegen Geldmangels kein Bier mehr bekam, hat ein 27 Jahre alter Germeringer den Wirt einer Spielothek am Bahnhof attackiert. Laut Polizei drückte er den Wirt an die Wand. Dieser verletzte sich dabei an einer Hand. Zudem zerstörte der 27-Jährige in seiner Wut drei Aschenbecher. Eine Streife fasste den Geflüchteten, der Alkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille.