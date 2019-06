28. Juni 2019, 22:00 Uhr Germering Betrüger verlangt I-Tunes-Gutscheine

Ein 85 Jahre alter Germeringer ist am Montag Opfer eines "Microsoft-Betrügers" geworden. Der Täter gab sich am Telefon nach Angaben der Polizei als Mitarbeiter von Microsoft aus und müsse Updates auf den Computer des Mannes spielen. Der Rentner glaubte dem falschen PC-Experten und gewährte ihm Zugriff auf seinen PC. Dabei gab der Unbekannte, der Englisch sprach, vor, einen "Virus" gefunden zu haben und verlangte von dem Rentner, dass er für die "Bereinigung" I-Tunes-Gutscheine kaufen müsse. Der Germeringer zog mehrmals los und erwarb die Gutscheine im Wert von jeweils Hundert Euro in Supermärkten. Dann übermittelte er die Codes an den Anrufer. Ans Bankkonto des Mannes gelangte der Täter nicht, weil dem 85-Jährigen die Pin entfallen war.