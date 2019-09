Betrügern ist es am Donnerstag erneut gelungen, als angebliche Polizeibeamte eine Rentnerin um einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu bringen. Offenbar gibt es gerade viele betrügerische Anrufe in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg. Eine 85-jährige Germeringerin glaubte laut Polizei Anrufern, die sich als Beamte des Landeskriminalamtes ausgaben. Sie spiegelten ihr vor, sie sei im Visier von Einbrechern und die Polizei wolle ihr Geld in Sicherheit bringen. Als die Dame entgegnete, sie habe kein Bargeld zuhause, sagten die Betrüger, ihr Geld sei auch auf der Bank nicht sicher. Sie solle es abheben um es "in Sicherheit zu bringen".

Die Frau hob mehrere tausend Euro ab und übergab sie den Betrügern. Geldübergabe war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Industriestraße in Germering. Die Tätern konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Zeugen sollen die Kripo unter Telefon 08141/612-0 anrufen.

Die Betrüger gehen laut Kripo äußerst professionell vor. Sie stellen sich oft als Polizeibeamte oder andere behördliche Vertreter vor. Der Kontakt zwischen Opfern und Tätern dauert oft über Stunden an, wobei die Geschädigten ständig unter Druck gesetzt werden. Die Polizei rät zu Misstrauen. Nie solle man Geld, Wertgegenstände oder Daten herausgeben. Das Gespräch solle man schnellstmöglich beenden und die Polizei rufen, aber nie per Rückruftaste, notfalls unter 110. Zudem rät die Polizei, Angehörige vor dem Vorgehen der Täter zu warnen.