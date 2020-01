Am Freitag gegen 15 Uhr hat ein Autofahrer sein Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen auf der Marktstraße 17 abgestellt. Als er am Samstag gegen 10 Uhr zum Auto zurückkam, stellte er fest, dass die linke Fahrzeugseite vermutlich mit einem Schlüssel verkratzt worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei Germering bittet um Hinweise.