26. März 2019, 22:16 Uhr Germering Auszeichnung in Leipzig

Buchhandlung Lesezeichen wird für Hauptpreis nominiert

Buchhändlerin Katrin Schmidt von der Germeringer Buchhandlung "Lesezeichen" hat sich in diesem Jahr auf der Leipziger Buchmesse nicht nur nach spannenden Titeln umgesehen, sondern auch eine Auszeichnung abgeholt. Gemeinsam mit Helen Hoff hat sie eine Nominierung für den Sales Award-Hauptpreis erhalten. Dieser Preis wird für kreative und innovative Verkäuferleistungen im Buchhandel vergeben. Lediglich vier Buchhandlungen aus ganz Deutschland erhielten eine Nominierung, weil sie durch verkäuferische Initiativen auf sich aufmerksam gemacht hatten. Zum Gewinner wurde schließlich Thomas Schmitz von der gleichnamigen Buchhandlung in Essen gewählt. "Wir freuen uns außerordentlich über diese Anerkennung, denn es gibt in der Buchhandelsbranche nicht viele Preise, die an Buchhandlungen vergeben werden", sagten Schmidt und Hoff über die Anerkennung ihrer Arbeit. Der Preis wird jährlich auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Das Ziel des Sales Award ist es, erfolgreiche und verkaufsstarke Aktionen mit Vorbildcharakter für die Branche auszuzeichnen.